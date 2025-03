Bekräftar för FD: Ingen Offia – men anfallare ska in

Under deadline day kom uppgifter om att Östersunds FK var på gång att värva Henry Offia från Västerås SK. Men så blir det inte.

– Han är inte aktuell för oss, säger sportchefen Stefan Lundin till FotbollDirekt.

För bara ett par dagar sedan kunde Östersunds FK andas ut. Driften för säsongen 2025 säkrades efter att klubben skrapat ihop 11,5 miljoner kronor och därmed även kan betala av en skatteskuld som löper ut i närtid.

Parallellt med oron för klubbens existens har trupplaneringen fortsatt där en offensiv spelare ska in i truppen. Under gårdagen kom uppgifter om att denne skulle kunna vara Henry Offia, som bröt sitt avtal med Västerås SK under deadline day. Men så blir det inte.

När FD når ÖFK:s sportchef Stefan Lundin slår han ned det ryktet:

– Jag tror att en förfrågan och nyhet om att han är klubblös gått ut till många klubbar. Men det är ingenting mer med det. Det är ingen spelare som är aktuell för oss, säger han.

Men ni tittar på en anfallsförstärkning?

– Ja, absolut. Det kommer definitivt att komma in en spelare och det kan bli flera.

Om den spelaren är Djurgårdens Kalipha Jawla på ett föreningssamarbete (som FD skrev om under morgonen) vill Lundin dock inte kommentera.

På söndag spelar ÖFK premiär i superettan borta mot Trelleborg.