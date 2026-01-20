Bekräftar intresse för yttern: ”Utländska klubbar”

Mohammad Alsalkhadis framtid i IFK Värnamo.

Sportchef Jörgen Petersson bekräftar nu intresse för yttern.

Foto: Bildbyrån

IFK Värnamo trillade ur allsvenskan ifjol och hur många av spelarna från förra säsongen man kommer att få behålla är ännu osäkert.

En spelare som ser ut att kunna vara på väg bort är Mohammad Alsalkhadi.

Efter degraderingen rapporterades det om allsvenskt intresse och nu nyligen kom rapporter om irakiska Al-Shorta SC.

Sportchef Jörgen Petersson bekräftar att det finns intresse från flera olika klubbar.

– Det finns intresse från flera håll. Och det finns en dialog från flera håll också. Och det finns en ambition från Mohammad att komma vidare i karriären och det har vi varit medvetna om, men med klubben du nämner finns ingen pågående dialog, säger han till Värnamo Nyheter.

Petersson berättar vidare att det främst verkar röra sig om utländskt intresse.

– Det är olika. Det man kan säga är att det är utländska klubbar, säger han.

Mohammad Alsalkhadi har kontrakt med IFK Värnamo över säsongen 2027.