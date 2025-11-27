Allsvenskt intresse för duon efter degraderingen

IFK Värnamo har åkt ur Allsvenskan och nu finns intresse för framförallt två namn: Mohammad Alsalkhadi och Kai Meriluoto.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har flera klubbar framfört intresse inför kommande januari-fönster.

Kai Meriluoto. Foto: Bildbyrån

IFK Värnamo tvingas börja om i superettan men trots det så finns det flera spelare som har ögon på sig från allsvenska och utländska klubbar.

Efter större affärer under sommaren i form trion Wenderson do Carmo, Frank Adjei och Kenan Bilalovic så finns ytterligare försäljningar inom räckhåll – om Värnamo vill.

Den nämnda trion inbringade tillsammans en bit över 20 miljoner kronor.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har nu flera klubbar fört fram förfrågningar direkt till Värnamo om både Mohammad Alsalkhadi och Kai Meriluoto. Några bud finns däremot ännu inte för duon som har stått för fyra mål var under året som har gått.

Den förstnämnde har kontrakt över 2027 medan finländaren har till i december året efter.

Mohammad Alsalkhadi. Foto: Bildbyrån



