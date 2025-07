Bekräftat: Atletico Madrid överens med Botafogo om Almada

Atletico Madrid närmar sig ett nyförvärv – i form av Thiago Almada.

Kvar återstår endast läkarundersökning och kontraktsskrivning.

Det meddelar Madrid-klubben under tisdagen.

Det är den argentinska mittfältaren Thiago Almada, till vardags i Botafogo, som snart kommer att iklä sig den röd-vit-blå Atletico Madrid-tröjan.

Under tisdagen meddelar nämligen Madrid-klubben att man har kommit överens med Botafogo om villkoren för en övergång och att det enda som nu återstår är en läkarundersökning och kontraktsskrivning. Därefter kommer 24-åringen att presenteras.

Under vårsäsongen har Almada varit utlånad till Lyon där han spelade 16 matcher i Ligue 1, gjorde ett mål och fem assist.

Enligt Fabrizio Romano kommer ”Colchoneros” endast att betala hälften av Almadas värde – vilket uppgår till omkring 21 miljoner euro.

I Atletico Madrid kommer den argentinska landslagsmannen att spela med sina landsmän Julian Alvarez och Rodrigo de Paul.

Agreement with Botafogo for the transfer of Thiago Almada.

Our club and the Brazilian side have reached an agreement, pending confirmation once the player passes the required medical examination and signs the contract. pic.twitter.com/QNMQUmH5hk

— Atlético de Madrid (@atletienglish) July 15, 2025