Foto: Bildbyrån

Bekräftat: Efter ÖSK-avskedet – klar för irakisk klubb

Fredrik de Ron
Simon Amin har lämnat ÖSK efter korttidsavtalet.
Nu är 28-åringen klar för irakiska Al-Mosul SC.
– Det är dags att tjäna feta pengar, säger han till NA.

250825 Örebros Simon Amin deppar under fotbollsmatchen i Superettan mellan Örebro och Umeå FC den 25 augusti 2025 i Örebro.
Foto: Bildbyrån

Den 28-åriga mittfältaren Simon Amin vände hem till Örebro i somras för att hjälpa klubben att säkra superettan-kontraktet. Nu har han lämnat ÖSK efter att korttidskontraktet gått ut, och flyttlasset går till Irak.

I en intervju med Nerikes-Allehanda bekräftar Amin att han är klar för klubben Al-Mosul SC i Irak.

– Det är dags att tjäna feta pengar, säger han till lokaltidningen.

Mosul ligger på 16:e plats i den irakiska högstaligan.

