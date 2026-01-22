Bekräftat: Efter ÖSK-avskedet – klar för irakisk klubb

Simon Amin har lämnat ÖSK efter korttidsavtalet.

Nu är 28-åringen klar för irakiska Al-Mosul SC.

– Det är dags att tjäna feta pengar, säger han till NA.

Den 28-åriga mittfältaren Simon Amin vände hem till Örebro i somras för att hjälpa klubben att säkra superettan-kontraktet. Nu har han lämnat ÖSK efter att korttidskontraktet gått ut, och flyttlasset går till Irak.

I en intervju med Nerikes-Allehanda bekräftar Amin att han är klar för klubben Al-Mosul SC i Irak.

– Det är dags att tjäna feta pengar, säger han till lokaltidningen.

Mosul ligger på 16:e plats i den irakiska högstaligan.