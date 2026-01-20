Klart: Ny spelare lämnar ÖSK

Örebro SK fortsätter att släppa spelare.

Nu lämnar Simon Amin efter att kontraktet löpt ut.

– Jag är så tacksam över att vi fick ha honom här under den tiden, säger sportchefen Enes Ahmetovic.

Foto: Bildbyrån

Det var i somras, när Örebro SK låg näst sist i superettan, som 28-åriga Simon Amin valde att vända hem på ett korttidskontrakt. Enligt FotbollDirekts uppgifter valde mittfältaren bort klubbar i Irak, Vietnam och Bahrain för att rädda kvar ÖSK i superettan.

Sagt och gjort, sju matcher i superettan senare klarade sig Örebro kvar i andraserien med minsta möjliga marginal. Nu står det klart att Amin lämnar klubben i samband med att korttidskontraktet gick ut till årsskiftet.

– Simon valde att komma hem i ett otroligt utsatt läge, vilket vi är väldigt tacksamma för. Vi lovade varandra att vi skulle hjälpa varandra under det här halvåret och så blev det. Vi har varit medvetna om att det här var en halvårsgrej och jag är så tacksam över att vi fick ha honom här under den tiden. Det är en fin fotbollsspelare och en otrolig person. Nu ska han ut på nya äventyr vilket hans ambition hela tiden har varit, men jag är helt säker på att vi kommer få se Simon i svartvitt igen i framtiden, säger sportchefen Enes Ahmetovic i ett uttalande.

Vad som händer härnäst för Simon Amin framgår inte.

– Jag kom tillbaka med vetskap om att ett nästintill omöjligt uppdrag väntade, men samtidigt med en stark tro på att det skulle gå och till slut löste vi det alla tillsammans. Jag började hitta formen, men skadade mig och drog sen upp den igen för jag ville tillbaka så snabbt som möjlig och hjälpa klubben. Sedan lyckades jag ta mig tillbaka för att kräma ut alla procent i de sista tre finalerna. Framåt vill jag tacka alla lagkamrater, tränare och övriga i klubben samt alla supportrar för oförglömliga minnen och hoppas vi ses igen, säger mittfältaren.

Örebro SK har tidigare släppt spelare som Sebastian Tipura, Melvin Bajrovic och Erik Andersson.