Bekräftat: Ricardo Friedrich återvänder till Malmö FF

Lånet i HJK har tagit slut.

Nu återvänder Ricardo Friedrich till Malmö FF.

Det meddelar den finska klubben under lördagen.

Foto: Bildbyrån

Under morgondagen avslutas säsongen i finska Veikkausliiga. Då tar HJK mot Kups på hemmaplan, i vad som blir Malmö FF-lånet Ricardo Friedrichs sista match Helsingfors-klubben.

Detta står klart då HJK meddelar att han kommer att återvända till de Himmelsblå efter säsongen.

Det var under sommaren som målvakten lånades ut till den finska klubben i vilken han står noterad för elva matcher. Med Malmö FF har han kontrakt över nästa säsong.

Ricardo Friedrich värvades till Malmö från Kalmar FF inför säsongen 2024 och står totalt noterad för spel i 30 matcher med Skåne-klubben.