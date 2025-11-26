Beskedet: 24-åringen lämnar HIF

Oscar Aga, 24, har gjort sitt i Helsingborg.

Nu står det klart att spelaren återvänder till Rosenborg.

– Jag har haft en väldigt fin tid här i HIF, säger han.

Foto: Bildbyrån

Det var i februari i år, inför starten av säsongen, som Helsingborgs IF meddelade att den norska anfallaren Oscar Aga anslöt på lån från Rosenborg BK. Sedan dess blev det totalt 6 mål och tre assist när Hif slutade sjua i superettan.

Nu står det klart att 24-åringen återvänder till Rosenborg i och med att lånet går ut.

– Jag har haft en väldigt fin tid här i HIF. Från första dagen blev jag varmt mottagen av alla i och runt klubben, och jag har fått både goda vänner och fina minnen. Även om säsongen inte blev helt som vi hoppades vet jag att klubben kommer tillbaka ännu starkare. Jag vill också rikta ett stort tack till supportrarna för fantastiskt stöd under hela säsongen, säger Aga i ett uttalande och tillägger:

– Till sist vill jag säga att jag önskar laget och alla runt klubben massor av lycka till nästa säsong.

Oscar Aga har tidigare representerat IF Elfsborg. Kontraktet med Rosenborg gäller över 2026.