Beskedet: Enzo Maresca lämnar Chelsea

Nu står det klart att Enzo Maresca lämnar Chelsea.

Det meddelar London-klubben under nyårsdagen.

Foto: Bildbyrån

Chelsea har bara vunnit en av sina sju senaste Premier League-matcher och ligger nu hela 15 poäng efter serieledande Arsenal. Ubder tisdagen buades Enzo Maresca ut av sina egna supportrar.

Nu bekräftar Chelsea att klubben och Enzo Maresca går skilda vägar och italienaren lämnar därmed klubben med omedelbar verkan.

”Med viktiga mål kvar att spela för över fyra tävlingar, inklusive att kvalificera sig för Champions League-fotboll, tror Enzo och klubben att en förändring ger laget den bästa chansen att få säsongen tillbaka på rätt spår igen”, skriver Chelsea på sin hemsida.

Chelsea är femma i Premier League.