Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Beskedet: Försvararen lämnar BP

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Det blev en säsong i BP för Even Hovland, 36.
Nu står det klart att försvararen lämnar i vinter.
– Even har varit ett föredöme i både laget och klubben, säger klubbdirektör Peter Kleve.

250413 Brommapojkarnas Even Hovland under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Sirius och Brommapojkarna den 13 april 2025 i Uppsala.
Foto: Bildbyrån

Det var inför årets säsong som den rutinerade mittbacken Even Hovland anslöt till BP från den allsvenska konkurrenten Häcken. Efter att ha startat samtliga matcher i allsvenskan 2025 står det nu klart att 36-åringen lämnar Stockholmsklubben.

Hovland lämnar BP i samband med att kontraktet går ut i till årsskiftet.

– Jag vill tacka alla i klubben, från tränarna till materialarna och köket, som varje dag arbetar för att underlätta för oss spelare. De är viktiga för att vi ska lyckas som klubb och lag, säger han i ett uttalande.

Peter Kleve, klubbdirektör i BP:
– Vi har haft en dialog med Even efter säsongen, och han har framförallt lyft saknaden efter sin familj då de under året bott i olika städer. Vi vill tacka Even för hans tid i BP och ge honom en stor eloge för hur han jobbat med våra unga spelare i truppen. Even har varit ett föredöme i både laget och klubben. Stort tack och lycka till framöver.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt