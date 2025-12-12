Beskedet: Försvararen lämnar BP
Det blev en säsong i BP för Even Hovland, 36.
Nu står det klart att försvararen lämnar i vinter.
– Even har varit ett föredöme i både laget och klubben, säger klubbdirektör Peter Kleve.
Det var inför årets säsong som den rutinerade mittbacken Even Hovland anslöt till BP från den allsvenska konkurrenten Häcken. Efter att ha startat samtliga matcher i allsvenskan 2025 står det nu klart att 36-åringen lämnar Stockholmsklubben.
Hovland lämnar BP i samband med att kontraktet går ut i till årsskiftet.
– Jag vill tacka alla i klubben, från tränarna till materialarna och köket, som varje dag arbetar för att underlätta för oss spelare. De är viktiga för att vi ska lyckas som klubb och lag, säger han i ett uttalande.
Peter Kleve, klubbdirektör i BP:
– Vi har haft en dialog med Even efter säsongen, och han har framförallt lyft saknaden efter sin familj då de under året bott i olika städer. Vi vill tacka Even för hans tid i BP och ge honom en stor eloge för hur han jobbat med våra unga spelare i truppen. Even har varit ett föredöme i både laget och klubben. Stort tack och lycka till framöver.
