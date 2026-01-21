Beskedet om ”ABW”: ”Har gett honom ett avtalsförslag”

Adam Bergmark Wiberg står just nu utan klubb.

Det behöver han inte göra länge till – då Öster har gett honom ett kontraktsförslag.

– Vi gör vårt absolut yttersta för att knyta honom till oss, säger sportchef Ola Larsson till SMP.

Foto: Bildbyrån

Efter en framgångsrik sejour med Östers IF som innebar allsvensk uppflyttning lämnade Adam Bergmark Wiberg Sverige för spel i sydkoreanska Chungnam Asan.

Efter ett år i Asien har han dock lämnat klubben och har tränat med Växjö-klubben under vintern. Det är även en klubb som 28-åringen håller nära hjärtat och har en tajt dialog med, enligt tidigare uppgifter.

Nu menar Östers sportchef, Ola Larsson, att de gör vad de kan för att knyta till sig Bergmark Wiberg.

– Vi har gett honom ett avtalsförslag som han får förhålla sig till, så får vi se vad han känner kring det, säger Larsson till Smålandsposten och fortsätter:

– Vi gör vårt absolut yttersta för att knyta honom till oss. Men då känner jag mig också trygg i om det skulle vara så att det inte blir så. Vi har gjort vårt absolut bästa. Där har vi sträckt på oss enormt för att försöka få hit honom.

Skulle Bergmark Wiberg tacka nej till förslaget menar SMP att Öster är intresserade av att värva Samuel Burakovsky istället.