Foto: Bildbyrån

Blåvitt uppges vilja värva Håkon Røsten

Nilo Ek
Webbredaktör
IFK Göteborg vill stärka upp i defensiven.
Blåvitt uppges jaga Rosenborgs försvarare Håkon Røsten, 20.
Detta enligt norska Nidaros.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg tackade av trotjänaren Gustav Svensson efter säsongen i fjol. Nu är Blåvitt på jakt efter en ersättare på mittbackspositionen.

Enligt den norska tidningen Nidaros vill Göteborgsklubben värva Rosenborgs försvarare Håkon Røsten. Mittbacken uppges vara aktuell under januarifönstret.

21-åringens kontrakt sträcker sig över 2027 med Trondheim-klubben.

Røsten är bekant med Sverige sedan tidigare. Mittbacken presenterades av IK Oddevold 2024 men övergången sprack. Detta då norrmannen redan hade representerat två klubbar samma år.

