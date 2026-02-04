Bomben: Valverde och Rodrygo kan byta klubb med Rodri

Rodri har nyligen kommit tillbaka från en tuff korsbandsskada.

Nu kan Manchester City-tränaren Pep Guardiola tänka sig att släppa spanjoren till Real Madrid.

Det rapporterar El Nacional.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Rodris framtid i Manchester City kan bli en av sommarens stora transferfrågor. Den spanska mittfältaren, som har varit en av nyckelspelarna under Pep Guardiola, närmar sig slutet av sitt kontrakt.

Det har också fört med sig ett stort intresse för Ballon d’Or-vinnaren från 2024.

Nu kan också en stor transfer bli verklighet – i form av en bytesaffär. Enligt El Nacional kan Manchester City-tränaren Guardiola tänka sig att släppa sin mittfältsstjärna till Real Madrid, under mycket specifika villkor.

Detta då han kan tänka sig en bytesaffär där både Federico Valverde och Rodrygo kommer till City samtidigt som Rodri lämnar för ”Los Blancos”.

Real Madrid har tidigare uppgets vara mycket intresserade av Rodri som har en bakgrund i klubbar som Villarreal och Atletico Madrid.