Brantlind avvaktar – ingen IFK Göteborg-förlängning i närtid

Benjamin Brantlind skriver inte på nytt kontrakt med IFK Göteborg just nu.

Agenten Jonathan Chalkias bekräftar att en överenskommelse inte är nära förestående.

– Jag har svårt att se att något blir klart i närtid, säger han till GP.



Benjamin Brantlind, IFK Göteborgs 17-årige talang, avvaktar med att förlänga sitt kontrakt med klubben. Agenten Jonathan Chalkias slår fast att inget nytt avtal kommer inom den närmaste tiden.

– Jag har svårt att se att något blir klart i närtid. Men det är klart, det här är fotboll och saker och ting kan gå fort åt olika håll, säger Chalkias till GP.

Brantlinds nuvarande kontrakt gäller över 2026. Trots tidigare rapporter från Expressen om att han var nära en förlängning, har uppgifter från Aftonbladet visat på skillnader mellan parterna i förhandlingarna.

– Finns det ingen ekonomisk satsning vill man i alla fall se en sportslig satsning. Det viktigaste i den här åldern är att han får spela seniormatcher, säger Chalkias och fortsätter:

– Därför kommer vi att avvakta ett tag och se över situationen igen längre fram.

Under tiden har flera europeiska klubbar, däribland PSV Eindhoven och Club Brugge, visat intresse för Brantlind, enligt transfergurun Fabrizio Romano.