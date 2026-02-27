Brittisk media: Arsenal vill värva honom i sommar

Arsenal vill värva från en konkurrent i Premier League.

”Gunners” visar intresse för Newcastles Anthony Gordon och hoppas på en affär i sommar.

Detta enligt The Sun.

Anthony Gordon. Foto: Alamy

Arsenal toppar Premier League-tabellen och hoppas kunna förstärka offensiven i sommar. ”Enligt den brittiska tidningen The Sun har ”Gunners” under en längre tid visat intresse för Newcastles kantspringare Anthony Gordon, 25.

Nu skriver den brittiska tidningen The Sun att Arsenal hoppas på en värvning i sommar. Målet är att värva 25-åringen när säsongen är över för en summa på 75-80 miljoner pund, vilket motsvarar ungefär 915-975 miljoner kronor.

En potentiell värvning av Gordon innebär att en spelare som Gabriel Martinelli kan lämna Arsenal, skriver The Sun.

Anthony Gordon noteras för 14 mål och fem assist på 38 tävlingsmatcher den här säsongen.