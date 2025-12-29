Cypriotisk media: Zakaria Sawo lämnar Djurgården

Zakaria Sawo har floppat i Djurgården.

Nu skriver cypriotiska Balla att anfallaren återvänder till Cypern efter bara en säsong i blårandigt.

AEL Limassol ska vara överens med såväl Sawo som Dif om ett lån med köpoption.

Foto: Bildbyrån

Det var precis före allsvenska starten i våras som Zakaria Sawo värvades till Djurgården för omkring 20 miljoner kronor.

Men värvningen från Aris Limassol föll inte alls väl ut och det blev bara ett ynka mål i årets allsvenska för skåningen.

Nu skriver cypriotiska sajten Balla att det är i dagarna kommer bli officiellt att 25-årige Sawo återvänder till Cypern och Limassol, men den här gången till Aris rival AEL Limassol.

Det hela ska handla om ett låneavtal med köpoption – något AEL ska vara överens med Sawo och Djurgården om.

Nyckeln till övergången ska vara Joel Damahou som var den som värvade Sawo till Aris och som också var den som låg bakom transfern till Djurgården. Fransmannen är nämligen ny sportchef i AEL Limassol.