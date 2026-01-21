Dennis Collander lämnar Bajen: ”Hjälper så mycket vi kan”

Dennis Collanders tid i Hammarby IF har kantats av flera tuffa knäskador.

Till sommaren kommer också 23-åringen att lämna ”Bajen” – efter tre år i klubben.

– Vi är stöttande och hjälper honom så mycket vi bara kan, säger sportchef Mikael Hjelmberg till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Det var för tre år sedan som Dennis Collander, 23, lämnade Örebro SK för spel i Hammarby.

Sedan dess har den före detta U21-landslagsmannen brottats med flera tuffa knäskador och endast kommit till spel i 14 matcher.

Till sommaren löper också Collanders avtal med de grönvita ut – vilket innebär att han kommer att lämna klubben. Det meddelar sportchef Mikael Hjelmberg – som dock är tydlig med klubbens ståndpunkt.

– Vi är stöttande och hjälper honom så mycket vi bara kan med det han vill ha hjälp med. Om det är att få en omstart i en annan klubb här och nu, fine. Om det är att få utnyttja Hammarbys faciliteter eller kompetenser i form av rehab (för knäskadan han ådrog sig i september 2024, reds), säger Hjelmberg till Expressen.

– Vi ställer upp så mycket vi bara kan. Vi bryr oss väldigt mycket om Dennis. Men att det kommer bli så mycket mer fotbollsspel i Hammarby, det tror jag att vi kan slå fast att det inte kommer bli.