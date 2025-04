Fabrizio Romano meddelar – Salah nära att förlänga

Mohamed Salah kommer att förlänga med Liverpool.

Det meddelar transferspecialisten Fabrizio Romano under onsdagskvällen.

Enligt uppgifterna återstår endast detaljer innan stjärnan förlänger.

Under vintern har en av de mest omtalade spelarna varit Liverpools Mohamed Salah.



Detta av flera anledningar. Både att hans lag leder Premier League samt att han själv toppar skytteligan. En annan har varit att egyptierns kontrakt går ut i sommar och att det inte har stått klart om det blir en fortsättning i ”The Reds” eller inte.



Nu verkar det dock som att spekulationerna närmar sig sitt slut.



Under onsdagskvällen skriver nämligen Fabrizio Romano, sannolikt världens största transferjournalist, att endast detaljer kvarstår innan Salah förlänger med Liverpool.



Förhandlingarna om ett nytt avtal sägs närma sig ett slut och nu kvartstår endast en signatur från 32-åringen.



Även mittbacken Virgil van Dijk, vars kontrakt går ut i sommar, närmar sig en förlängning enligt The Times.



Efter söndagens match mellan Fulham och Liverpool sade mittbacken följande om sin kontraktssituation:



I söndags, efter förlusten mot Fulham, talade nederländaren om sina samtal med klubben och berättade då att framsteg gjorts sensate tiden.



– Det går framåt, sade van Dijk enligt BBC.



– Jag vet inte (om han kommer stanna), vi får se. Det pågår interna diskussioner. Jag älskar klubben, jag älskar fansen och de var där för oss idag igen.

🚨💣 BREAKING: Mo Salah, closing in on new deal at Liverpool as agreement is now at the final stages.



Club confident to get it done soon, same for Virgil van Dijk who recently confirmed positive progress made.



Salah and #LFC, expected to continue together. pic.twitter.com/V0wPp1TkKf