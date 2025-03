FD:s avslöjande bekräftat: Persson klar för Umeå

Umeå FC värvar Daniel Persson, 24, från Karlbergs BK.

Därmed är FotbollDirekts avslöjande bekräftat.

– Ser fram emot att representera klubben och bidra både på och utanför plan, säger vänsterbacken.

Under onsdagen kunde FotbollDirekt avslöja att Karlbergs BK säljer Daniel Persson, 24, till Umeå FC. Nu meddelar superettan-nykomlingen att vänsterbacken ansluter.

24-åringen har kritat på ett kontrakt som gäller över 2027.

– Det känns superbra! Ser fram emot att representera klubben och bidra både på och utanför plan. Fantastiskt att få representera en klubb som har staden bakom sig och jag ser fram emot att få spela framför våra supportrar, säger Persson på klubbens hemsida.

Adam Chennoufi, sportchef i Umeå FC:

– Daniel är en spelare vi har följt under längre tid och när vi nu fick en möjlighet att få honom till oss så tog vi den. Det är en rörlig ytterback med offensiva egenskaper som kommer från en väldigt stark säsong i Karlberg.

Samtidigt meddelar superettanklubben att Jerry Essombé Mambingo lånas ut till Assyriska FF.

– I Jerry vet vi vilken potential han besitter samtidigt som Assyriska visat stort intresse för honom här under försäsongen. Att han kommer att få mycket förtroende och speltid under detta året i Division 1 gör både Jerry och Umeå FC gott inför framtiden, säger Chennoufi.

Daniel Persson återvände till Karlbergs BK efter ett år i Sollentuna FK inför fjolårssäsongen. 24-åringen noterades under fjolåret för tre mål och två assist på 25 matcher. Tidigare under vintern har 24-åringen tränat med klubbar som Helsingborgs IF och Västerås SK.