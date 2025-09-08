Gif Sundsvall testar talang från Djurgården
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Joshua Mambu, 18, befinner sig på provspel i Gif Sundsvall.
Talangen spelar till vardags i Djurgården.
Det var under måndagen som Gif Sundsvall meddelade att den 18-åriga talangen Joshua Mambu har hämtats in från Djurgårdens IF. Ytterbacken befinner sig på provspel i superettan-klubben och har deltagit på ”Giffarnas” träningspass under måndagen.
Mambu kommer även träna med Gif Sundsvall i morgon, tisdag, och på onsdag.
18-åringen, som till vardags spelar i Djurgården, gjorde debut för A-laget i träningsmatchen mot finska Kups i våras.
Gif Sundsvall ligger på sjundeplats efter 21 omgångar.
Den här artikeln handlar om: