Gif Sundsvall testar talang från Djurgården

Joshua Mambu, 18, befinner sig på provspel i Gif Sundsvall.

Talangen spelar till vardags i Djurgården.

Foto: Bildbyrån

Det var under måndagen som Gif Sundsvall meddelade att den 18-åriga talangen Joshua Mambu har hämtats in från Djurgårdens IF. Ytterbacken befinner sig på provspel i superettan-klubben och har deltagit på ”Giffarnas” träningspass under måndagen.

Mambu kommer även träna med Gif Sundsvall i morgon, tisdag, och på onsdag.

Den här veckan hälsar vi 18-årige ytterbacken Joshua Mambu, från Djurgården, välkommen på provspel. Han deltog på dagens träning och kommer även att vara med under passen imorgon och på onsdag. pic.twitter.com/dVTXCUDmiW — GIF Sundsvall (@GIFSundsvall) September 8, 2025

18-åringen, som till vardags spelar i Djurgården, gjorde debut för A-laget i träningsmatchen mot finska Kups i våras.

Gif Sundsvall ligger på sjundeplats efter 21 omgångar.