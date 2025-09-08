Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Gif Sundsvall testar talang från Djurgården

Fredrik de Ron
Joshua Mambu, 18, befinner sig på provspel i Gif Sundsvall.
Talangen spelar till vardags i Djurgården.

250321 Djurgårdens Joshua Mambu under en träningsmatch i fotboll mellan Djurgården och KuPS den 21 mars 2025 i Stockholm.
Det var under måndagen som Gif Sundsvall meddelade att den 18-åriga talangen Joshua Mambu har hämtats in från Djurgårdens IF. Ytterbacken befinner sig på provspel i superettan-klubben och har deltagit på ”Giffarnas” träningspass under måndagen.

Mambu kommer även träna med Gif Sundsvall i morgon, tisdag, och på onsdag.

18-åringen, som till vardags spelar i Djurgården, gjorde debut för A-laget i träningsmatchen mot finska Kups i våras.

Gif Sundsvall ligger på sjundeplats efter 21 omgångar.

