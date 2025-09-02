Har klarat läkarundersökningen och skrivit på

Djurgården säljer Tobias Gulliksen.

Den norske stjärnan har enligt FD:s uppgifter, klarat läkarundersökningen med Rapid Wien.

Gulliksen presenteras nu om några timmar.

Foto: Bildbyrån

Djurgården säljer och gör det för pengar som enbart Lucas Bergvall historiskt har varit större än.

Nu står det, enligt FotbollDirekts uppgifter, klart att Tobias Gulliksen sent under gårdagen klarade läkarkontrollen och sedan har skrivit på sitt nya kontrakt. Den exakta summan och värdet av det för Djurgården är värt 52 miljoner kronor, inklusive bonusar.

Enligt FD:s uppgifter väntas han presenteras av Rapid Wien kring klockan 17.00.

Enligt FotbollDirekts uppgifter fanns det även två andra klubbar med i bilden in i det sista. En av dessa uppges ha varit den portugisiska jätten Benfica men som uppges ha sökt ett lån med en köpoption. Det var vare sig Djurgården eller norrmannen intresserad av.

Totalt blev det 13 mål och 17 assist på 70 matcher i Djurgården för Gulliksen.





