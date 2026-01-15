Helsingborg testar Camilo Pinillo

Helsingborgs IF har besök.

Försvararen Camilo Pinillo, 20, provtränar med klubben.

Foto: Alamy

Helsingborgs IF gör sig redo inför en ny säsong av superettan. Under torsdagen meddelar klubben att Camilo Pinillo kommer att provträna med dem.

Försvararen spelar i K Lierse SK som huserar i den belgiska andraliga.

20-åringen noteras för tre framträdanden den här säsongen i den belgiska klubben och han har representerade Kuba i U20-VM.

HIF slutade sjua i superettan i fjol.



