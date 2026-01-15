Helsingborg testar Camilo Pinillo
Helsingborgs IF har besök.
Försvararen Camilo Pinillo, 20, provtränar med klubben.
Helsingborgs IF gör sig redo inför en ny säsong av superettan. Under torsdagen meddelar klubben att Camilo Pinillo kommer att provträna med dem.
Försvararen spelar i K Lierse SK som huserar i den belgiska andraliga.
20-åringen noteras för tre framträdanden den här säsongen i den belgiska klubben och han har representerade Kuba i U20-VM.
HIF slutade sjua i superettan i fjol.
