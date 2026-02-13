HIF bekräftar bud: ”Måste fatta ett beslut”

Samuel Asoma kommer inte att spela Helsingborgs IF träningsmatch mot Falkenbergs FF.

Detta eftersom HIF har mottagit ett bud på mittfältaren.

Budet är från en finsk klubb, det bekräftar HIF:s manager Stevie Grieve via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Helsingborgs IF spelar träningsmatch mot Falkenbergs FF imorgon, i den matchen kommer Samuel Asoma inte att komma till spel. Anledningen till detta är att Helsingborgs IF mottagit ett bud från en finsk klubb på mittfältaren.

– Vi har fått bud från ett lag i Finland. Vi är i ett skede där han måste fatta ett beslut, om han vill acceptera erbjudandet. Jag kände att det var bäst att ta av honom från träningen i dag och matchen i morgon, säger HIF:s manager Stevie Grieve via klubbens hemsida.

Morgondagens träningsmatch spelas på Olympia och drar igång vid 13:00.