Hjelmberg avslöjar – har fått bud på två spelare

Hammarby IF har stått för en stark vår i allsvenskan – och ett ännu starkare transferår.

Nu kan också kassan drygas ut ytterligare under sommaren då man har fått in bud på två spelare.

– Vi har väl diskussioner med både spelare och klubbar kring eventuella transfers, säger sportchef Mikael Hjelmberg till Expressen.

Förra året sålde man spelare som Bazoumana Touré och Divine Teah för stora pengar – och har sannolikt aldrig mått så ekonomiskt bra som man gör nu.



Om ett par veckor öppnar det svenska transferfönstret och Hammarby kan komma att tappa ett par nyckelspelare. Vilka det handlar om vill inte sportchef Mikael Hjelmberg förtälja. Däremot berättar han att det finns konkret intresse för flera av hans spelare.



– Vi vill ha så lite förflyttningar som möjligt i truppen, i alla fall på spelare som är i eller nära startelvan. Med det sagt kommer det säkert bli någon förflyttning. Det är ingen hemlighet att det är stort intresse för väldigt många av våra spelare, säger han till Expressen och fortsätter:



– Det är lite konkret på några spelare, det är det.



Han bekräftar även att det konkreta intresset handlar om bud och att de ha kommit in på två spelare. Huruvida Hjelmberg kommer att tacka ja till buden svarar han följande på:



– Nja … Vi har väl diskussioner med både spelare och klubbar kring eventuella transfers, avslutar sportchefen.