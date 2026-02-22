Uppgifter: Inter vill säkra upp Akanji

Manuel Akanji, 30, har varit utlånad denna säsong.

Nu uppger transferexperten Nicolo Schira att Inter är intresserade av 30-åringen.

Foto: Bildbyrån

Manuel Akanji har den här säsongen varit utlånad från Manchester City till Inter. Nu vill Inter göra övergången permanent, det uppger transferexperten Nicolo Schira.

Uppgifterna uppger att klubben kommer att aktivera utköpsklausulen på ungefär 160 miljoner kronor. Backen ska vara överens med klubben. Kontraktet uppges gälla till 2028 med option på ytterligare en säsong.