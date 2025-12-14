Italiensk media: Vicario högaktuell för Inter

Inter vill ersätta Yann Sommer på målvaktspositionen nästa sommar.

Då är Tottenhams Guglielmo Vicario högaktuell för jobbet.

Det uppger italienska Gazzetta dello Sport.

Foto: Bildbyrån

Med sina 36 år, 114 matcher och ett utgående avtal ser den pågående säsongen ut att bli den sista för Yann Sommer i Inter. Därefter ska den Schweiziska burväktaren ersättas.

Då skriver italienska Gazzetta dello Sport att Milano-klubben har vänt sina blickar mot England och huvudstaden London.

Där finns nämligen en viss Guglielmo Vicario som spelar för Tottenham Hotspur. Han sägs, enligt uppgifterna, vara en ledande kandidat till posten mellan stolparna i Inter-målet.

För att detta ska bli verklighet behöver Inter möta Tottenhams krav nästa sommar. Däremot ska det inte vara särskilt svårt att övertala Vicario själv, då hans önskan om att en dag spela för Inter är välkänd.

Just nu ska det dock inte finnas några förhandlingar mellan Inter och Tottenham. Vicarios avtal med Tottenham Hotspur sträcker sig fram till slutet av 2028.