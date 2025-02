Jansson dementerar ryktet om Adolfsson: “Inte hört någonting” 

Under måndagskvällen kom uppgifterna om Mjällbys intresse för Östers Mattis Adolfsson.

Det är ingenting Jesper Jansson har hört talas om – över huvud taget.

– Vi har inte hört någonting, säger sportchefen till FotbollDirekt.

Efter en fin säsong i superettan tog Östers IF steget upp till allsvenskan i fjol. Bidragande till detta var mittbacken Mattis Adolfsson som spelade hela 27 matcher med Växjö-laget under fjolåret.



Under måndagskvällen gjorde uppgifter från Smålandsposten gällande att Mjällby AIF drar i den 23-årige mittbacken. De skrev att klubben från Listerlandet har med mittbacken på en lista över potentiella nyförvärv.



Det är dock ingenting Östers sportchef, Jesper Jansson, har nåtts av.



– Nej, det är inte någonting jag har hört någonting om, säger han till FotbollDirekt.

Du har inte nåtts av något samtal?

– Nej, inget sådant.

Det hade inte heller varit ett särskilt lätt beslut att släppa Mattis Adolfsson för Jansson – då han är en viktig kugge i sportchefens lagbygge.

– Mattis är en lokal spelare som kan bli en riktigt, riktigt bra mittback. Han är lite av en traditionell mittback som det har varit bristvara på i Sverige de senaste tio åren. Han är jätteviktig men vi sitter lugna och trygga.

Mattis Adolfsson sitter på ett kontrakt till och med slutet av 2027. Uppgifterna från Smålandsposten gjorde gällande att Öster skulle dra in stora pengar vid en försäljning av 23-åringen – men det ser alltså inte aktuellt ut i nuläget.

– Ja, men nu är det ingen issue för det. Vi har inte hört någonting så det ser jag som väldigt lite troligt.

Hur känner du kring det som är er trupp inför säsongen? Kommer det att hända någonting på in- eller utsidan?

– Ja, det kommer det säkert att göra. Samtidigt har vi hela tiden sagt tiden att det var en stomme grabbar som gjorde det väldigt bra i superettan. Sedan har vi adderat åtta-nio spelare in och efter lite olika omständigheter tar det tid att komma in i laget. Vi har haft lite skador på de nya under den senaste tiden och när vi spelade sist var det väl bara två nya som spelade. Sedan vet vi att Öster har gjort ett bra jobb innan och byggt en stabil grund på på sikt. Nu har vi adderat lite och vi ligger väl bra i fas liksom, säger Jansson och fortsätter:



– Nu har vi spelare som (Youssoupha) Sanyang som anlände förra veckan, Kingsley (Gyamfi), Kouakou är i uppbyggnadsfas, Axel Lindahl fick någon smäll mot Häcken men det ska inte vara någon fara. Nu såg vi Dennis Olsson och Daniel Ask göra väldigt bra insatser och de börjar komma in i laget så jag tycker vi ligger bra i fas. Tamminen fick en smäll i den sista träningsmatchen innan cupen men han är frisk nu igen. Det finns att bygga på liksom, avslutar Jesper Jansson.

Video Del av intervju Jesper Jansson