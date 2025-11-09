Jelassi bekräftar: Lämnar GIF Sundsvall

Monir Jelassi, 25, har spelat i GIF Sundsvall under några säsonger.

Men efter minskad speltid ser 25-åringen ut att lämna.

– Så får vi se vad som händer nästa säsong, men det blir inte här i alla fall, säger han till Sundsvalls tidning.

Foto: Bildbyrån

Monir Jelassi kom til Sundsvall inför säsongen 2024. Sin första säsong i klubben fick 25-åringen mycket speltid men det har minskat drastiskt under denna säsong.

Nu går kontraktet med GIF Sundsvall ut och det blir ingen förlängning.

– Nu är det semester och jag ska hem till Stockholm och ladda batterierna så får vi se vad som händer nästa säsong, men det blir inte här i alla fall, säger han till Sundsvalls tidning och fortsätter.

– Det är inga konstigheter egentligen, det har varit som det har varit de här två åren. Det har inte riktigt klaffat och då kan en ny utmaning och ny miljö vara gynnsamt. Så därav ingen förlängning och de känner väl likadant.

Sundsvall slutade på en tionde plats i Superettan.