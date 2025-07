Den förre Liverpool-talangen Jordon Ibe kan hamna i superettan.

Yttern tränar just nu med tabelljumbon Umeå FC.

– En offensiv spelare som har ett imponerande CV med spel i bland annat Liverpool, Birmingham, Derby och Bournemouth, säger Umeås sportchef, Adam Chennoufi via klubbens hemsida.

Superettan kan komma att få ett riktigt profilnamn.

Umeå FC:s sportchef bekräftar nu att Jordon Ibe provtränar med klubben.

29-åringen har över 100 matcher i Premier League och bland annat spel i Liverpool på meritlistan.

– Jordon kom till Umeå under onsdagskvällen och gör sitt första pass med laget under torsdagen. En offensiv spelare som har ett imponerande CV med spel i bland annat Liverpool, Birmingham, Derby och Bournemouth, säger Umeås sportchef, Adam Chennoufi via klubbens hemsida.

Utöver Ibe så provtränar även Neo Lindén från AIK med klubben och senare under veckan ansluter Yusuf Salau från Nigeria och Gideon Yiriyon från Ghana.