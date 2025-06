Jörgen Petersson: ”Vi tittar på alla positioner”

IFK Värnamo befinner sig i ett prekärt läge – och ligger sist i allsvenskan.

Nu meddelar Smålandsklubbens sportchef att man ser över värvningar på samtliga positioner.

– Vi vet inte själva vad som händer med våra spelare, säger Jörgen Petersson till Värnamo Nyheter.

Det har inte direkt gått IFK Värnamos väg i allsvenskan 2025.

Efter tolv omgångar befinner sig Smålandsklubben på en sistaplats i tabellen med tre inspelade poäng. Upp till säker mark har man nio poäng.

Sedan söndagen den första juni har allsvenskan sommaruppehåll, men under söndagen träningsspelade Värnamo borta mot Molde och vann.

Den 8 juli öppnar det svenska transferfönstret – och efter det kan det komma att hända mycket i Jörgen Peterssons lag. Det berättar han själv i en intervju med Värnamo Nyheter.

– Det är ingen nyhet att vi har spelare som har utgående avtal och som har varit öppna om att de vill kunna ta sig vidare. Vi får se vad som händer, vi är ganska breda i vårt tänk just nu. Det är mer ett konstaterande att vi har flera kantspelare som har för lite speltid, för deras eget bästa. Det är klart att det inte kan fortsätta så under för lång tid, förklarar Petersson och berättar att de letar efter en ny mittback.

– Ja, det är rimligt. Kenneryd har inte kommit tillbaka under hela våren, så vi har varit en mittback kort kan man säga i år. Det var ändå tänkt att han skulle vara med i år, han var med på träningslägret i januari och körde men har fått lite för många backslag. Så det är klart att det bör ersättas, plus att vi har ett lån på Rufai (Mohammed) som går ut i sensommaren (28 juli). Det ska vi också ska se över hur det blir fortsättningsvis.

Vidare berättar Petersson, som klev på sin tjänst som sportchef under sent under vintern, att man ser över förstärkningar på samtliga positioner.

– Förstärka blir fel ord. Det är lite mer så att kan vi förstärka och känner att vi behöver det så…man kan säga att vi tittar på alla positioner. Vi vet inte själva vad som händer med våra spelare. Så länge det finns en oklarhet kring det och det finns intresse kring lite olika måste vi också själva vara öppna för vad som behövs göras. Det är en ganska tät dialog med tränare och även med Igor (Krulj), som är scout, för att veta vad vi ska kika efter hela tiden, avslutar Petersson.