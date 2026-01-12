JUST NU: Real Madrid sparkar Xabi Alonso

Real Madrid-tränaren Xabi Alonso får sparken.

Det meddelar klubben under måndagen.

Foto: Bildbyrån

Xabi Alonso lämnade Bayer Leverkusen för att bli huvudtränare i Real Madrid inför säsongen. Spanjoren kritade på ett kontrakt över tre år.

Under säsongen har Alonso blivit kritiserad då ”Los Blancos” ligger fyra poäng bakom ärkerivalen Barcelona. Under söndagen meddelar klubben beslutet att Alonso får sparken.

”Vår klubb tackar Xabi Alonso och hela hans stab för deras arbete och engagemang under denna tid och önskar dem lycka till i denna nya fas av sina liv”, skriver Real Madrid på sin hemsida

Samtidigt som Alonso får lämna tar Álvaro Arbeloa, som senast kommer från B-laget, över som tränare.

Xabi Alonso representerade Real Madrid som spelare där han gjorde 236 tävlingsmatcher.