Samuel Adegbenro har varit klubblös sedan januari.

Nu ansluter den förre Peking-succén till norska Egersund.

Det var i Norrköping 2021 som Samuel Adegbenro gjorde succé i allsvenskan. Den offensive pjäsen vann skytteligan med 17 fullträffar.

Sedan bar det av mot Kina och BJ Guoan. Tidigare i somras var Adegbenro aktuell för en flytt till finska KuPS – men affären sprack.

Nu står det klart att 29-åringen ansluter till norska Egersund. Kontraktet med klubben sträcker sig säsongen ut.

Det var i halvtid som nyförvärvet presenterades i en match mot Lilleström i den norska andraligan.

Adegbenro har förflutet i klubbar som Rosenborg och Viking.