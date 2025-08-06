Officiellt: Adegbenro klar för norsk klubb
Samuel Adegbenro har varit klubblös sedan januari.
Nu ansluter den förre Peking-succén till norska Egersund.
Det var i Norrköping 2021 som Samuel Adegbenro gjorde succé i allsvenskan. Den offensive pjäsen vann skytteligan med 17 fullträffar.
Sedan bar det av mot Kina och BJ Guoan. Tidigare i somras var Adegbenro aktuell för en flytt till finska KuPS – men affären sprack.
Nu står det klart att 29-åringen ansluter till norska Egersund. Kontraktet med klubben sträcker sig säsongen ut.
Det var i halvtid som nyförvärvet presenterades i en match mot Lilleström i den norska andraligan.
Adegbenro har förflutet i klubbar som Rosenborg och Viking.
