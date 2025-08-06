Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Officiellt: Adegbenro klar för norsk klubb

  • Author image

    Nilo Ek

    • Webbredaktör

    Nilo Ek

    • Webbredaktör

    Google news

    Samuel Adegbenro har varit klubblös sedan januari.
    Nu ansluter den förre Peking-succén till norska Egersund.

    Det var i Norrköping 2021 som Samuel Adegbenro gjorde succé i allsvenskan. Den offensive pjäsen vann skytteligan med 17 fullträffar.

    Sedan bar det av mot Kina och BJ Guoan. Tidigare i somras var Adegbenro aktuell för en flytt till finska KuPS – men affären sprack.

    Nu står det klart att 29-åringen ansluter till norska Egersund. Kontraktet med klubben sträcker sig säsongen ut.

    Det var i halvtid som nyförvärvet presenterades i en match mot Lilleström i den norska andraligan.

    Adegbenro har förflutet i klubbar som Rosenborg och Viking.

