Klart: AIK förlänger med Sotirios Papagiannopoulos

Det har spekulerats om det länge.

Nu är det klart.

Sotirios Papagiannopoulos har skrivit på ett nytt avtal med AIK.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2020 som Sotirios Papagiannopoulos vände hem till sin barndomsklubb, AIK. Sedan dess har den 35-årige mittbacken, vars kontrakt löper ut efter säsongen, spelat hela 178 matcher för ”Gnaget”

Under den senaste tiden har Papagiannopoulos framtid i AIK varit omdiskuterad. Detta då han själv har meddelat att han gärna förlänger sitt avtal med klubben samt att han och den sportsliga ledningen har börjat diskutera framtiden.

Nu har de kommit fram till en lösning.

Under lördagskvällen meddelar nämligen AIK att mittbacken har förlängt sitt kontrakt fram till 2027.

– Jag är oerhört glad över att jag har förlängt mitt kontrakt och njuter av varje sekund som jag har på mig min svartgula tröja. Jag är stolt över att fortsatt representera Sveriges största fotbollsklubb. Ett stort tack för all kärlek och stöd som jag får. Tillsammans mot drömmen om guld i Solna, säger Papagiannopoulos i ett uttalande.

”Det är med glädje vi kan säga att resan inte slutar här”

AIK:s Head of scouting and recruitment, Fredrik Wisur Hansen:

– Sotte har varit och är en ledare för klubben. Även om han är en av de äldre i truppen fortsätter han att utvecklas och har gjort en säsong på en stabilt hög nivå. Han är viktig för vår kultur och han är viktig på planen, så det är med glädje vi kan säga att resan inte slutar här.

Under morgondagen spelar AIK sin sista allsvenska match för säsongen då man välkomnar Halmstads BK till Strawberry arena. Matchen har avspark klockan 15.00.

