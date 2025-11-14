Klart: AIK med nytt avsked – Backmark lämnar

AIK har hittills bekräftat att tre spelare lämnar efter säsongen.

Nu står det även klart att målvakten Serina Backmark har gjort sitt.

Foto: Bildbyrån

Ellen Schampi, Moa Sjöström och Patricia Fischerova lämnar AIK i samband med att deras kontrakt löper ut efter säsongen.

Nu bekräftar ”Gnaget” att målvakten Serina Backmark inte fortsätter i AIK då även hennes avtal går ut efter 2025.

– AIK har under mina åtta år här varit en miljö där jag har fått växa, utmanas och känna mig trygg i. Jag är oerhört tacksam för alla lagkamrater, ledare och supportrar som gjort min tid här så betydelsefull. Klubben kommer alltid att ha en särskild plats i hjärtat hos både mig och min familj, säger hon på klubbens hemsida.

Sportchefen Zinar Spindari:

– Vi vill rikta ett varmt tack till Serina för hennes tid i AIK. Från U till A har Serina visat vad vår akademi står för – hårt arbete, mod och klubbhjärta. Hon har bjudit på många minnesvärda insatser i AIK-tröjan och vi är stolta över att ha fostrat ännu en elitspelare. Detta beslut har växt fram hos båda parter under hösten och vi önskar henne ett stort lycka till i nästa steg av karriären.

Backmark noterades för 69 matcher i AIK-tröjan.