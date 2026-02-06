Klart: Albin Mörfelt lämnar Östersund

Det blev endast tre matcher för Albin Mörfelt i Jämtland.

Nu meddelar klubben att avtalet rivs.

Foto: Bildbyrån

Sommaren 2025 lämnade Albin Mörfelt Öster i allsvenskan för Östersund i superettan. Avtalet skulle gälla över hela säsongen 2026.

Men redan nu väljer Jämtlandsklubben att riva avtalet. Beslutet ska ha tagits gemensamt.

– Vi tackar Albin för tiden i ÖFK och önskar honom lycka till med sin nya utmaning, skriver klubben på sin hemsida.

26-åringen har tidigare representerat bland annat Degerfors, Mjällby och norska Vålerenga.