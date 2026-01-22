Klart: Avtalet bryts – efter ett år i klubben

Hugo Engström är inte kvar i VSK.

Spelaren och klubben har kommit överens om att bryta avtalet i förtid.

– Detta var det bästa beslutet för alla parter, säger sportchefen Billy Magnusson.

Foto: Bildbyrån

Det blev bara ett år i Västerås SK för den 24-åriga yttern Hugo Engström. Spelaren anslöt från Skövde AIK inför fjolårssäsongen men slog sig aldrig in i VSK:s startelva och efter ett lån till Trelleborg under hösten står det klart att parterna går skilda vägar.

VSK meddelar att avtalet med Engström, som skulle gällt över 2027, bryts i förtid efter en överenskommelse med spelaren.

– Efter samtal med tränarstab och spelare så landade vi gemensamt i att detta var det bästa beslutet för alla parter. Vill önska Hugo lycka till med vad framtiden erbjuder. VSK Fotboll tackar Hugo Engström för hans insatser i klubben och önskar honom stort lycka till i den fortsatta karriären, säger sportchefen Billy Magnusson i ett uttalande.

Totalt blev det åtta framträdanden i VSK för 24-åringen.

– Jag vill tacka alla fantastiska supportrar och människor som jag fått lära känna under min tid i VSK. Jag har utvecklats mycket som person, spelare och på vägen har jag lärt känna vänner för livet. Där jag befinner mig sportsligt i min karriär idag, så har jag kommit fram till att det bästa är att lämna VSK och söka mig vidare, säger Engström.