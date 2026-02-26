Klart: Bamir Sadiku återvänder till BK Häcken

BK Häcken har gjort klart med ett bekant namn.

Bamir Sadiku återvänder till Hisingeklubben.

Foto: Bildbyrån/ Skärmbild från Instagram.

Bamir Sadiku lämnade BK Häcken för Bologna sommaren 2023. Nu, två och ett halvt år senare, så står det klart att han återvänder till klubben.

Sadiku har skrivit på ett kontrakt över tre år och kommer till en början att ta plats i klubbens P19-lag.

– Jag är mycket glad över att vara tillbaka i BK Häcken. Tiden i Italien var mycket givande och bidrog till min utveckling, inte bara som fotbollsspelare utan även som person, säger han.