Klart: Barcelona värvar från Norwich

Ajay Tavares, 16, har ryktats till Barcelona en tid.

Nu meddelar Norwich att talangen säljs till den spanska klubben.

Ajay Tavares har kopplats ihop med Barcelona under en längre tid. 16-åringen har tillhört Norwichs akademi och gjort framträdanden i de engelska ungdomslandslagen.

Nu meddelar Norwich att Tavares lämnar England för att skriva på för Barcelona.

– Han är en underbar ung person med en spännande framtid framför sig. Detta steg är verkligen en hyllning till så mycket bra arbete som utförts i vår akademi och vi kommer alla att fortsätta följa hans framsteg med stor stolthet, säger Norwich-sportchefen Ben Knapper.



