Klart: Bernhard Nilsson lämnar Örebro SK – ”En häftig resa”

Bernhard Nilsson lämnar Örebro SK.

Det meddelar klubben under tisdagen.

Foto: Bildbyrån

Örebro SK tränaren Bernhard Nilsson lämnar klubben. Han anslöt i klubben i somras på ett korttidskontrakt, men nu går han och klubben skilda vägar.

– Bernhard är en man som visat ett enormt svartvitt hjärta under den här hösten och har verkligen personifierat stolthet, hjärta och passion. Jag och klubben är oerhört tacksamma över att han kom in och hjälpte oss med hög energi i ett tufft läge. Tillsammans med övrig ledarstab och spelartrupp gjorde de ett grymt jobb och vi tackar honom av hela vårt hjärta samt önskar honom ett stort lycka till framåt. Det är en höst vi sent kommer glömma och vi är glada att vi fick uppleva den tillsammans med Bernhard, säger sportchef Enes Ahmetovic, via klubbens uttalande.

Bernhard Nilsson var med och såg till att klubben klarade sig kvar i Superettan.

– Det har varit en häftig resa från start. Ända sedan det första mötet med den sportsliga ledningen, med tränarstaben och med spelarna fram till den dramatiska avslutningen i kvalet mot HTFF. Jag är extremt tacksam över att jag fått arbeta med dessa otroliga människor och att vi fick uppleva detta äventyr tillsammans. Under detta halvår har vi aldrig gett upp och tillsammans har vi stått för något riktigt fint i ett utsatt läge. Det har varit en ära att vara en del av ÖSK Fotboll igen och jag vill verkligen tacka alla för den här tiden samt alla minnen. Vi gjorde det omöjliga möjligt och jag önskar er ett stort lycka till i framtiden, säger Bernhard Nilsson.