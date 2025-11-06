Klart: Billy Magnusson lämnar Landskrona

Nu står det klar att Billy Magnusson lämnar sitt uppdrag som sportchef i Landskrona Bois.

Det meddelar klubben i ett uttalande.

– Beslutet har vuxit fram under en längre tid, och det känns bra att ha fått avsluta säsongen tillsammans med ledarstab och spelare, säger Magnusson i uttalandet.



Foto: Bildbyrån

– Beslutet har vuxit fram under en längre tid, och det känns bra att ha fått avsluta säsongen tillsammans med ledarstab och spelare. Det har varit en kul resa från omstarten i Divison 1 till där BoIS befinner sig idag. Jag lämnar mitt uppdrag med en känsla av att klubben mår bra på alla plan. Ett stort tack till alla i och omkring klubben som har varit en del av den här resan. Vi ses på IP även i framtiden!, säger Magnusson via klubbens uttalande.

Magnusson lämnar klubben 19 december.