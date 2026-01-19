Klart: Blåvitt värvar Jonathan Rasheed

IFK Göteborg stärker upp mellan stolparna.

Målvakten Jonathan Rasheed har kritat på ett avtal över 2026 med klubben.

– Som göteborgare pirrar det lite extra, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg förstärker på målvaktspositionen. Under måndagen presenterades Jonathan Rasheed, 34.

Parterna har kommit överens om ett avtal över 2026 med option om förlängning på ytterligare ett år.

– Jag är väldigt glad och stolt över att vara här. Som göteborgare pirrar det lite extra när det är IFK Göteborg som ringer. När jag fick höra om intresset var det hit jag ville. Det är ett ungt lag, kanske främst på målvaktsfronten, och jag ser att jag med min rutin och erfarenhet kan bidra med stöttning och pusha mina lagkamrater, säger 34-åringen på IFK Göteborgs hemsida.

Blåvitt-sportchefen Hannes Stiller om nyförvärvet.

– Som spelare visste vi redan vad Jonathan gick för. Under veckan i Spanien kunde vi också konstatera att han passar väldigt väl in i gruppen. I en ung trupp blir han ett rutinerat tillskott som både stärker konkurrensen och fungerar som en pådrivare.

Rasheed kommer senast från isländska KA Akureyri. Han har tidgare vaktat målet för klubbar som IF Sylvia, BK Häcken och IFK Värnamo.