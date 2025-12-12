Klart: BP värvar från Hammarby

Jordan Simpson, 22, tillbaka i BP.

Mittbacken lämnar HTFF med 29 matcher denna säsong.

– Det känns jätteskönt att vara tillbaka, säger mittbacken via klubbens pressmeddelande.

Tidigare under fredagen skrev Sportbladet om uppgifter kring övergången, nu är det klart. Jordan Simpson lämnar Hammarby TFF och ansluter till IF Brommapojkarna.

– Förväntningarna inför nästa säsong är att utvecklas som spelare, grupp och lag, bli så bra som möjligt och få med oss resultaten på planen, säger mittbacken i ett uttalande.

22-åringen är uppfostrad i BP, dit han anslöt som sexårig. Simpson har varit i HTFF sedan 2023.

– Det känns jätteskönt att vara tillbaka och komma hem till BP. Jag hade extremt roligt när jag var här som liten och har många fina minnen från den tiden.

Jordan Simpson började i BPs knatteskola som 6-åring och spelade i klubben i åtta år. Nu återvänder den 22-årige backen hem igen. Han kommer senast från HTFF.



Jordan Simpson är son till AIK-legendaren Pascal Simpson, som även har varit spelare och ungdomstränare i BP.

– På många sätt är det otroligt kul att Jordan är tillbaka i BP. Först och främst är han en väldigt bra fotbollsspelare som tagit stora steg det senaste året. Han är en egen produkt som började i BP:s knatteskola, och dessutom är hans pappa med i BP:s Hall of Fame. Vi är många som ser fram emot att se Jordan i den rödsvarta matchtröjan på Grimsta, säger klubbdirektör Peter Kleve.

BP slutade i år på tolfte plats i allsvenskan och HTFF förlorade sitt kval till superettan mot Örebro SK.