Klart: Bryter lånet med Chelsea – går till annan PL-klubb

Facundo Buonanotte har varit utlånad till Chelsea sedan i somras.

Nu står det klart att det låneavtalet bryts i förtid.

Argentinaren lånas istället ut till Leeds United.

Foto: Bildbyrån

Chelsea plockade Facundo Buonanotte på lån från Brighton i somras, men under hösten har argentinaren inte fått speciellt mycket speltid.

Totalt har det blivit åtta framträdanden, varav ett i Premier League och efter ett halvår så står det nu klart att låneavtalet bryts i förtid.

Spel i Brighton väntar dock inte ännu för argentinaren, utan istället lånas han ut till Leeds United.

– Facundo vill spela och han visade under sitt lån i Leicester City förra säsongen vilken inverkan han kan ha i Premier League när han gör det, säger Brightons sportchef Jason Ayto.

Låneavtalet sträcker sig över resten av säsongen.