Klart: Courtney Ruedt flyttar till Kristianstads DFF

– Klubbens fokus på spelarutveckling samtidigt som man har ambitionen att vinna stack ut för mig, säger Ruedt i ett uttalande.

Med ett par dagar kvar av transferfönstret har Kristianstads DFF gjort klart med ett nyförvärv.

Detta i form av den amerikanska mittbacken Courtney Ruedt, 23, som värvas från danska HB Köge. Hennes kontrakt med KDFF är skrivet över 2026.

– Vid inledningen på årets övergångsfönster hade vi luckor att fylla i alla lagdelarna. Med Courtney på plats har vi kommit i mål med detta. Vi hoppas att Courtney med sin spelstil och arbetskapacitet kommer tillföra vårt lag bra egenskaper under året, meddelar klubbchef Lovisa Ström i ett uttalande.

Courtney Ruedt är uppväxt i New Jersey och har tidigare spelat för Colombia Lions. Nu väntar dock ett nytt äventyr för 23-åringen.

– Jag är otroligt exalterad över att har skrivit på för KDFF! Klubbens fokus på spelarutveckling samtidigt som man har ambitionen att vinna stack ut för mig. Jag längtar efter att komma igång, säger hon i ett uttalande.