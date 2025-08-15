Klart: Degerfors lånar ut Forsell

Degerfors släpper Rasmus Forsell.

Målvakten ansluter till Östersunds FK.

Låneavtalet sträcker sig säsongen ut.

Degerfors släpper ifrån sig målvakten Rasmus Forsell. 23-åringen lånas ut till superettanklubben Östersunds FK.

– Jag ser jättemycket fram emot tiden här. Jag kommer in för att hjälpa laget att vinna fotbollsmatcher på de sättet jag kan bidra på. Under fjolåret gjorde jag dessutom min debut i Superettan på Stora Valla i matchen mot Östersunds FK, så det var nog menat att jag skulle hit, säger Rasmus Forsell i ett uttalande på ÖFK:s hemsida.

ÖFK-sportchefen Stefan Lundin om målvakten.

– Det känns väldigt bra att få in Rasmus inför säsongsavslutningen. Han gjorde en stark avslutning under fjolåret när Degerfors vann Superettan. Vi räknar med en kort startsträcka för Rasmus då han spelat regelbundet hela våren i allsvenskan.

Forsell har gjort 14 framträdanden för Degerfors den här säsongen.