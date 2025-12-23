Klart: Degerfors värvar Yiriyon Gideon

Nu står det klart att Degerfors värvar Yiriyon Gideon, 18.

Det rör sig om ett lån med köpoption.

Foto: Bildbyrån

Degerfors har säkrat upp den 18-åriga talangen Yiriyon Gideon. Han kommer senast från spel i Umeå FC dit han anslöt i somras. Där står han noterad för 12 matcher och två framspelningar.

18-åringen tillhör formellt Inter Allies men lånas in av Degerfors till sommaren och i låneavtalet finns en köpoption.

– Yiriyon är en ung, spännande mittfältare som vi har följt noga under hösten i Umeå. Han har imponerat stort i Superettan och spelar väldigt moget för sin ålder. Han jobbar hårt över stora ytor, bidrar mycket i spelet utan boll och är en skicklig passningsspelare. Det ska bli väldigt spännande att få se honom i vår miljö, säger sportchef Patrik Werner via klubbens uttalande.