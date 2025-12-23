Klart: Degerfors värvar Yiriyon Gideon
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Nu står det klart att Degerfors värvar Yiriyon Gideon, 18.
Det rör sig om ett lån med köpoption.
Degerfors har säkrat upp den 18-åriga talangen Yiriyon Gideon. Han kommer senast från spel i Umeå FC dit han anslöt i somras. Där står han noterad för 12 matcher och två framspelningar.
18-åringen tillhör formellt Inter Allies men lånas in av Degerfors till sommaren och i låneavtalet finns en köpoption.
– Yiriyon är en ung, spännande mittfältare som vi har följt noga under hösten i Umeå. Han har imponerat stort i Superettan och spelar väldigt moget för sin ålder. Han jobbar hårt över stora ytor, bidrar mycket i spelet utan boll och är en skicklig passningsspelare. Det ska bli väldigt spännande att få se honom i vår miljö, säger sportchef Patrik Werner via klubbens uttalande.
Den här artikeln handlar om: