Klart: Djurgården värvar 18-årig talang

Stockholmsderby mellan Djurgården och Hammarby denna måndagskväll.

Bara timmar innan så presenterar hemmalaget ett nyförvärv.

Goodness Osigwe är klar för Blåränderna – och spelklar till ikväll.

Foto: Bildbyrån

Toppmöte och Stockholmsderby i damallsvenskan denna måndagskväll.

Djurgårdens IF tar emot Hammarby IF och med bara timmar till avspark så presenterar Djurgården ett nyförvärv.

Blåränderna meddelar denna måndag att den 18-årige nigerianskan Goodness Osigwe är klar för klubben, hon är även spelklar till kvällens derby.

– Jag är väldigt glad och tacksam över att få möjligheten att spela för Djurgården. Det känns som ett privilegium att komma hit, säger hon via klubbens hemsida.

Osigwe har skrivit på ett kontrakt med Djurgården som sträcker sig över säsongen 2027.

– Goodness är en tekniskt skicklig och modig offensiv spelare som gärna utmanar sin motståndare i en-mot en-situationer. Hon kombinerar snabbhet och bollkontroll med en tydlig målinriktning i den sista tredjedelen. Det som särskilt utmärker henne är hennes konsekventa förmåga att producera poäng – både genom mål och assist – vilket hon visat i Edo Queens och i de nigerianska ungdomslandslagen, säger sportchef Jean Balawo.

Huruvida 18-åringen får debutera i kvällens derby återstår att se.