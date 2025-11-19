Klart: Duon lämnar Kristianstad – ryktas till MFF

Emma Petrovic och Tilda Sandén lämnar Kristianstad.

Enligt Sportbladet är Petrovic klar för en flytt till Malmö FF.

Foto: Bildbyrån

Det var tidigare under onsdagen som Sportbladet rapporterade att KDFF:s lagkapten Emma Petrovic, 22, är klar för en flytt till Malmö FF. Under onsdagskvällen meddelade Kristianstad att spelaren lämnar klubben.

”Vår lagkapten Emma Petrovic har efter fem säsonger i KDFF beslutat sig för att söka nya utmaningar.”, skriver KDFF i ett uttalande.

Enligt Sportbladet väntas Petrovic blir klar för MFF inom kort.

Samtidigt meddelar klubben att även Tilda Sandén lämnar Kristianstad.

”Från KDFFs sida vill vi tacka er för det ni gjort i och för föreningen och önska er lycka till framöver!”, fortsätter klubbens uttalande.