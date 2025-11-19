Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Klart: Duon lämnar Kristianstad – ryktas till MFF

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Emma Petrovic och Tilda Sandén lämnar Kristianstad.
Enligt Sportbladet är Petrovic klar för en flytt till Malmö FF.

240901 Kristianstads Emma Petrovic under fotbollsmatchen i Damallsvenskan mellan Kristianstad och KIF Örebro den 1 september 2024 i Kristianstad.
Foto: Bildbyrån

Det var tidigare under onsdagen som Sportbladet rapporterade att KDFF:s lagkapten Emma Petrovic, 22, är klar för en flytt till Malmö FF. Under onsdagskvällen meddelade Kristianstad att spelaren lämnar klubben.

”Vår lagkapten Emma Petrovic har efter fem säsonger i KDFF beslutat sig för att söka nya utmaningar.”, skriver KDFF i ett uttalande.

Enligt Sportbladet väntas Petrovic blir klar för MFF inom kort.

Samtidigt meddelar klubben att även Tilda Sandén lämnar Kristianstad.

Från KDFFs sida vill vi tacka er för det ni gjort i och för föreningen och önska er lycka till framöver!”, fortsätter klubbens uttalande.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt