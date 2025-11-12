Klart: Ellen Schampi lämnar AIK
Ellen Schampi lämnar AIK i samband med att kontraktet löper ut.
Det meddelar klubben under onsdagen.
– Jag är glad över att ha fått spendera två år i AIK och framför allt tacksam över de fina vänskaperna jag har skaffat mig under tiden, säger Ellen Schampi via uttalandet.
Ellen Schampi kom till AIK inför säsongen 2024. Under hösten har hon varit utlånad till elitettan-klubben Eskilstuna United. Schampi var en stor del av att Eskilstuna kunde ta sig upp till damallsvenskan. Men nu kommer beskedet att hon lämnar AIK i samband med att kontraktet löper ut.
– Vi vill tacka Ellen för hennes tid i klubben. Ellen fick inte den speltid vi hoppades på under säsongen, men tog stora kliv under sitt lyckade lån i Eskilstuna United där hon spelade en viktig roll i lagets avancemang till Damallsvenskan. Vi är glada över hennes höst och önskar Ellen ett stort lycka till framöver, AIK Fotbolls sportchef, Zinar Spindari.
Ellen Schampi själv säger följande:
– Jag är glad över att ha fått spendera två år i AIK och framför allt tacksam över de fina vänskaperna jag har skaffat mig under tiden, säger Ellen Schampi.
Det blev totalt elva matcher i AIK-tröjan.
