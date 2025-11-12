Klart: Ellen Schampi lämnar AIK

Ellen Schampi lämnar AIK i samband med att kontraktet löper ut.

Det meddelar klubben under onsdagen.

– Jag är glad över att ha fått spendera två år i AIK och framför allt tacksam över de fina vänskaperna jag har skaffat mig under tiden, säger Ellen Schampi via uttalandet.

Foto: Bildbyrån

Ellen Schampi kom till AIK inför säsongen 2024. Under hösten har hon varit utlånad till elitettan-klubben Eskilstuna United. Schampi var en stor del av att Eskilstuna kunde ta sig upp till damallsvenskan. Men nu kommer beskedet att hon lämnar AIK i samband med att kontraktet löper ut.

– Vi vill tacka Ellen för hennes tid i klubben. Ellen fick inte den speltid vi hoppades på under säsongen, men tog stora kliv under sitt lyckade lån i Eskilstuna United där hon spelade en viktig roll i lagets avancemang till Damallsvenskan. Vi är glada över hennes höst och önskar Ellen ett stort lycka till framöver, AIK Fotbolls sportchef, Zinar Spindari.

Ellen Schampi själv säger följande:

Det blev totalt elva matcher i AIK-tröjan.