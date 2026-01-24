Klart: Eskelinen till superettanklubb

William Eskelinen återvänder till Sverige.

Målvakten kritar på för Nordic United.

Foto: Bildbyrån

Nordic United säkrade en plats i superettan 2026. Nu står det klart att Södertäljeklubben säkrar upp en erfaren målvakt.

William Eskelinen, 29, skriver på för Nordic United.



– Det blir en bra lösning för båda parter. Det är en målvakt som har spelat länge på den här nivån och gjort det bra i Sundsvall och Örebro, och som även varit utomlands i Danmark, säger sportchefen Dejan Garaca till LT.

Eskelinen kommer senast från finska AC Oulu och har tidigare representerat klubbar som Örebro SK, Gif Sundsvall och Hammarby.